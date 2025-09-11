Sampacho: detienen a 14 gendarmes por presuntas coimas a transportistas

Lo ordenó el juez federal Carlos Ochoa. El caso ocurrió en la localidad de Sampacho, provincia de Córdoba, y entre los implicados estaría la jefa del destacamento.

Hoy 11:26

La denuncia de un grupo de choferes que aseguraron haber sido extorsionados con pagos indebidos para continuar circulando, incluso con documentos exigidos, incompletos o con falencias, derivó en la detención de 14 gendarmes de distinta jerarquía del destacamento de Sampacho.

Entre los detenidos está la jefa de la unidad Analía Galian.

Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Carlos Ochoa, tras una investigación que inició el fiscal Rodolfo Cabanillas.

Los arrestos se produjeron tras 25 allanamientos realizados en el destacamento de la Gendarmería sobre ruta nacional 8 km 650 y en domicilios particulares vinculados a los acusados.

“La investigación se inicio en febrero a partir de una denuncia de un supuesto cohecho lo que dio lugar a una exhaustiva labor de inteligencia”, informaron fuentes judiciales.

“Todo se inicia por un camionero que se hartó y luego se sumaron otros camioneros. El denunciante habría pagado coimas y a la tercera oportunidad denunció los hechos”, agregaron.

Los camioneros pagos se realizaban efectivo o con transferencias.

El despliegue de las fuerzas federales desde ayer al mediodía llamó la atención a los vecinos de la ciudad del sur provincial.

“Pensamos que tanto movimiento podría ser por una causa de drogas, pero no por esto”, indicó una vecina.

La detención de la jefa Analía Galian también repercutió en las autoridades locales. “Ella siempre estaba presente en los actos. Hacían trabajo conjunto entre municipio y policía local”, comentaron.

En Argentina, el delito de cohecho está regulado en el artículo 256 del Código Penal que establece penas de reclusión o prisión de uno a seis años y una inhabilitación especial perpetua para el funcionario público que reciba dinero o cualquier dádiva en un acto en ejercicio de sus funciones.