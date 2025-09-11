Docentes loretanos festejaron su día y reafirmaron su compromiso con la educación

“La tarea docente no termina en el aula. Cada maestro deja huellas que perduran para siempre en la vida de sus alumnos”, aseguro el intendente de la ciudad de Loreto.

Hoy 11:52

Ratificando su compromiso con la educación de los niños y jóvenes que aseguran el acceso a la igualdad de oportunidades, casi 1000 docentes de todo el departamento Loreto festejaron el Día del Maestro acompañados por el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, diputada nacional Estela Neder y el intendente local, Prof. Ramón González.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde las escuelas de todo el departamento y de la ciudad de Loreto, docentes de los distintos niveles de enseñanza participaron de una noche de festejos y de reafirmación de su compromiso en educar no sólo pedagógicamente, sino también en “valores como la solidaridad y el trabajo en conjunto para el desarrollo de las comunidades”.

El ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, transmitió a los docentes los afectuosos saludos y las felicitaciones del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, del vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, del Jefe de Gabinete, Elías Suárez y del senador nacional José Emilio Neder.

Por su parte, el intendente de Loreto, Ramón González expresó a los docentes: “Muchas gracias a todos los maestros quienes con su vocación, dedicación y esfuerzo, forman a nuestros niños y jóvenes, guiándolos por el camino del conocimiento y los valores”.

“La tarea docente no termina en el aula: cada maestro deja huellas que perduran para siempre en la vida de sus alumnos. Ustedes son sembradores de futuro, constructores de sueños y ejemplo de compromiso con la comunidad”, remarcó.

Agregó: “En nombre del gobierno municipal y de todos los loretanos, quiero expresarles un profundo agradecimiento y un reconocimiento sincero. Que la noche vivida haya sido un momento de encuentro, de alegría y de merecido homenaje”.