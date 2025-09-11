Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron ventajas en el inicio de la fecha 8 del Clausura

El Pirata y el Verdinegro igualaron sin goles en el Gigante de Alberdi, en el duelo interzonal por la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy 23:50

Por la fecha interzonal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Belgrano y San Martín de San Juan igualaron 0 a 0 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Ambos buscaron romper la paridad con presión en campo rival y algunas aproximaciones por los costados, pero no pudieron en los últimos metros.

Con este empate, Belgrano quedó 9° en la Zona A con 9 puntos, mientras que San Martín de San Juan se mantiene 9° en la Zona B con la misma cantidad de unidades. Ambos equipos siguen afuera de los puestos de clasificación, por lo que necesitarán mejorar su rendimiento en las próximas fechas para tener chances de avanzar en el Torneo Clausura.

El partido también dejó en evidencia que tanto Belgrano como San Martín atraviesan un presente similar.