Sydney Sweeney se convierte en boxeadora y apunta al Oscar: primer trailer de "Christy"

La actriz de Euphoria protagoniza Christy, una biopic sobre la campeona estadounidense que la llevó a un intenso cambio físico y a uno de los papeles más exigentes de su carrera.

Hoy 12:29

La actriz Sydney Sweeney ha experimentado un profundo cambio físico para encarnar a la legendaria boxeadora Christy Martin en la película Christy, dirigida por David Michôd (Animal Kingdom). El film retrata la vida de la pugilista que ostenta un récord de 49 victorias (31 por KO), 7 derrotas y 3 empates, convirtiéndose en una de las grandes figuras del boxeo femenino en Estados Unidos.

La película se estrenará en Estados Unidos el 7 de noviembre, aunque en España aún no tiene fecha confirmada. La expectativa está puesta en su recorrido por la temporada de premios, donde podría darle a Sweeney su primera nominación al Oscar.

El reparto lo completan Ben Foster, Merritt Wever, Katy O'Brian y Ethan Embry. Sin embargo, la recepción inicial en el Festival de Toronto fue discreta, sin grandes elogios. Aun así, los especialistas señalan que este podría ser un año favorable para las películas de lucha, tras el entusiasmo generado en Venecia con The Smashing Machine.

El entrenamiento más duro de Sweeney

Para dar vida a Christy Martin, Sweeney se sometió a un entrenamiento intensivo de tres meses, considerado como uno de los desafíos más exigentes de su carrera. La actriz no solo adoptó la resistencia física y técnica del boxeo, sino que también moldeó su cuerpo para reflejar con realismo el espíritu combativo de la campeona.

Con este papel, Sydney Sweeney busca consolidarse como una de las actrices más versátiles de su generación, capaz de combinar intensidad dramática con la entrega física que exige un rol biográfico de alto impacto.

Sydney Sweeney en el estreno de la película en el Festival de Toronto.