Sorpresa: Elon Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo

El magnate tecnológico fue desplazado por Larry Ellison, fundador de Oracle, tras una histórica suba en las acciones de la compañía.

Hoy 12:07

El ranking de los hombres más ricos del planeta tuvo un giro inesperado y Elon Musk fue destronado después de estar cuatro años en la posición número uno. Según informó el índice de multimillonarios de Bloomberg, el nuevo número uno es Larry Ellison, presidente y cofundador de Oracle, cuya fortuna superó los 397.000 millones de dólares y dejó atrás al dueño de Tesla y X, que hasta hace poco encabezaba el podio con 384.000 millones.

El repunte de Oracle en el mercado internacional no es casualidad, se dio impulsado por su desarrollo en inteligencia artificial y grandes contratos en la nube, lo que la catapultó a la cima. En julio, la fortuna de Ellison experimentó un crecimiento récord de 56.000 millones de dólares, lo que representó un aumento del 32% en el valor de sus acciones. Pero fue este miércoles cuando alcanzó su máximo histórico y consolidó su lugar como el hombre más rico del mundo.

En el último trimestre fiscal, la empresa obtuvo 2.927 millones de dólares de ganancia neta, mientras que la cotización en Wall Street proyectó un crecimiento del 42%. Además, Oracle firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes, lo que provocó un aumento del 395% en pedidos pendientes. Este número se traduce en nada menos que 455.000 millones de dólares.

“Ha sido un trimestre sorprendente y la demanda de la infraestructura en la nube de Oracle sigue creciendo. En los próximos meses, esperamos firmar contratos con varios clientes adicionales por valor de miles de millones de dólares y es probable que los encargos pendientes superen el medio billón de dólares”, destacó en una entrevista reciente la consejera delegada de la compañía, Safra Catz.

¿Cómo quedó conformado el Top 3 de los hombres más ricos del mundo?

A partir de estos cambios rotundos en la economía y política global, el nuevo ranking de los hombres más ricos del mundo quedó conformado de la siguiente manera:

Larry Ellison (Oracle) – 397.000 millones de dólares

Elon Musk (Tesla, X, SpaceX) – 384.000 millones de dólares

Jeff Bezos (Amazon) – 230.000 millones de dólares

¿A qué se debe el retroceso financiero de Elon Musk?

Mientras tanto, Elon Musk enfrenta una caída sostenida en su patrimonio. Aunque este miércoles las acciones de Tesla bajaron solo un 2%, desde diciembre acumulan una pérdida del 25%, lo que golpeó de lleno su fortuna personal. A esto se suman los conflictos políticos que atraviesa el empresario. Si bien el hombre mantenía una relación muy estrecha, casi de amistad, con Donald Trump durante su primer mandato presidencial, todo se desmoronó el pasado mes de julio. Ambos tuvieron acalorados cruces públicos relacionados con el paquete fiscal aprobado por la administración republicana.

En ese mismo período, Musk anunció su intención de fundar el American Party, una nueva fuerza con la que busca terminar con el bipartidismo y promover lo que denomina “una alternativa por la libertad”. Sin embargo, al ser ciudadano sudafricano, no puede postularse como presidente de los Estados Unidos, aunque sí tiene derecho a fundar un partido político y promover a sus candidatos.