SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 25º
Policiales

Interceptan camión y secuestran cocaína valuada en $1700 millones oculta en cajones de frutas

El procedimiento fue realizado en Taboada por la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina. Se incautaron 85 kilos de cocaína de máxima pureza cuyo destino era el conurbano bonaerense.

Hoy 13:36

La Policía Federal Argentina decomisó un cargamento oculto en un camión Scania en la localidad de Taboada, a 50 kilómetros de la capital provincial. La droga tenía como destino final el conurbano bonaerense.

En la madrugada del 11 de septiembre de 2025, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero montaron un operativo cerrojo que permitió detener la marcha de un camión Scania color naranja con semiacoplado en la localidad de Taboada.

Tras varios meses de investigación, los agentes lograron establecer que el vehículo trasladaba sustancias prohibidas de máxima pureza desde el norte del país por la Ruta Nacional 34, camufladas en cajones de madera con frutas como bananas y papayas.

El procedimiento se llevó adelante bajo la orden del Juzgado Federal N.º 1, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, logrando el secuestro de 85 kilos de cocaína, además del vehículo y la aprehensión del chofer.

Este duro golpe al narcotráfico impidió que la droga llegara al conurbano bonaerense, reafirmando la determinación de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación en su lucha contra el crimen organizado, bajo el principio de que “el que las hace, las paga”.

