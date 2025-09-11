Ingresar
Tras el veto de Milei, la UBA advierte que funcionará “en estado crítico”

El rector Ricardo Gelpi pidió al Congreso que rechace el veto presidencial y advirtió que deberán aplicar recortes ante la falta de fondos.

Hoy 12:56

Luego que Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunciaron contra el rechazo presidencial. “Estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, afirmaron.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi advirtió durante una conferencia de prensa en el Consejo Superior del Rectorado de la universidad que el establecimiento educativo funcionará “en estado crítico" para poder terminar el año.

Vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, afirmó Gelpi.

El rector de la Universidad de Buenos Aires le dedicó un mensaje al Congreso y a la sociedad argentina. “Apelaremos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento Universitario”.

Gelpi subrayó en varias oportunidades que las universiades nacionales atraviesan una “situación crítica e incierta” desde la prórroga del Presupuesto 2023. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión“, sumó.

