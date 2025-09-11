Las tres dudas de Costas en Racing para el clásico con San Lorenzo

La Academia recibirá al Ciclón este viernes desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda. El DT mantiene incógnitas en el arco, la defensa y el ataque.

Hoy 12:58

Racing Club atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura 2025, donde apenas suma cuatro puntos en siete fechas y se ubica anteúltimo en su zona. Este viernes desde las 19 recibirá a San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda, en un clásico que puede ser clave para enderezar el rumbo. Sin embargo, el entrenador Gustavo Costas mantiene tres dudas en el once inicial.

La primera incógnita está en el arco. Tras los errores de Gabriel Arias en la derrota ante Unión, el DT evalúa darle la oportunidad a Facundo Cambeses, quien podría quedarse con la titularidad y hasta perfilarse para atajar en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez.

En la defensa, el interrogante pasa por quién será el zurdo en la línea de tres centrales. Agustín García Basso es el natural en ese sector, aunque Nazareno Colombo también pelea por el puesto pese a no atravesar su mejor momento futbolístico.

La última duda está en el ataque. Con Santiago Solari y Adrián Martínez confirmados, el tercer lugar se lo disputan tres perfiles distintos: Duván Vergara, extremo veloz y desequilibrante; Luciano Vietto, un segundo punta con mayor asociación; y Adrián Balboa, que llega en alza tras marcar ante Tigre y rendir bien frente a Peñarol.

Más allá de los nombres, lo que Racing necesita es cortar la racha negativa: no gana desde la fecha 2 frente a Belgrano y atraviesa el peor arranque de local en su historia. Además, hoy está fuera de los puestos de playoffs del Clausura y de la zona de clasificación a copas internacionales en la tabla anual.

La posible formación de Racing vs. San Lorenzo

Arias o Cambeses; Pardo, Sosa, García Basso o Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martínez y Vergara, Vietto o Balboa.