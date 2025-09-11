Copa Davis: Argentina ya conoce los cruces ante Países Bajos en Groningen

La Selección Albiceleste inicia este viernes la segunda ronda de Qualifiers con la misión de meterse en el Final 8. Etcheverri abrirá la serie y Cerúndolo será el segundo singlista.

Este fin de semana, Argentina afrontará una parada decisiva en la Copa Davis 2025, cuando visite a Países Bajos en el estadio Martiniplaza de Groningen, con capacidad para 3.855 espectadores. El objetivo de los dirigidos por Javier Frana será avanzar al Final 8 de la competencia, tras haber dejado en el camino a Noruega en la primera ronda.

El sorteo de la serie determinó que Tomás Etcheverri (64°) abrirá la acción este viernes desde las 9 de la mañana (hora argentina) frente a Jesper de Jong (79°). Luego será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), que se medirá con Botic van de Zandschulp (82°), un rival peligroso en superficies rápidas y con victorias en su carrera ante figuras como Djokovic, Alcaraz y Nadal.

El sábado, también desde las 9, será el turno del dobles, con Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (19°) enfrentando a Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Si la serie sigue abierta, ese mismo día se disputarán los cruces decisivos: Cerúndolo vs. de Jong y, de ser necesario, Etcheverri vs. van de Zandschulp.

Cronograma de Argentina vs. Países Bajos – Copa Davis

Viernes 12/09 – 09.00: Jesper de Jong vs. Tomás Etcheverri

Jesper de Jong vs. Tomás Etcheverri Viernes 12/09 – A continuación: Botic van de Zandschulp vs. Francisco Cerúndolo

Botic van de Zandschulp vs. Francisco Cerúndolo Sábado 13/09 – 09.00: Sander Arends / Sem Verbeek vs. Horacio Zeballos / Andrés Molteni

Sander Arends / Sem Verbeek vs. Horacio Zeballos / Andrés Molteni Sábado 13/09 (si es necesario): Jesper de Jong vs. Francisco Cerúndolo

Jesper de Jong vs. Francisco Cerúndolo Sábado 13/09 (si es necesario): Botic van de Zandschulp vs. Tomás Etcheverri

Argentina llega a esta instancia tras superar 3-2 a Noruega en Oslo en enero, con un triunfo clave de Mariano Navone en ausencia de Cerúndolo. En tanto, Países Bajos fue finalista de la última edición de la Copa Davis, aunque ahora no contará con Tallon Griekspoor, su principal figura, ni con el doblista Wesley Koolhof, recientemente retirado.

El único antecedente entre ambas selecciones data de 2009, cuando la Albiceleste ganó por 5-0 en el Mary Terán de Weiss, apenas un año después de perder la final contra España en Mar del Plata.