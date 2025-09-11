Cristiano Ronaldo fue elegido como “el mejor de todos los tiempos”

El astro portugués recibió un reconocimiento especial en la gala de la Liga de Portugal. A los 40 años, sigue siendo considerado un ícono mundial e ídolo de millones.

Hoy 13:10

Cristiano Ronaldo continúa agrandando su legado. En una gala de premios organizada por la Liga de Portugal en Oporto, el delantero del Al-Nassr, de 40 años, fue distinguido como “el mejor jugador de todos los tiempos”, en un homenaje que lo coloca como la figura más trascendente en la historia del fútbol luso.

Además del galardón principal, el atacante fue reconocido como una “figura ineludible del deporte e ídolo de millones”. En un video proyectado durante la ceremonia, CR7 agradeció a quienes lo acompañaron en su carrera: “Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso premio. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”.

La Primera División de Portugal también emitió un comunicado donde subrayó el impacto del portugués: “Marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial. Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas”.

Los números respaldan la magnitud de su figura: es el futbolista con más presencias (223) y más goles (141) en la Selección de Portugal, donde además fue protagonista en los tres títulos de la historia lusa: la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League 2019 y 2025.