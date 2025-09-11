JF Neumáticos inauguró su planta industrial en Santiago del Estero

La firma, que apuesta por la innovación en la reconstrucción de neumáticos, realizó la ceremonia inaugural con la presencia del gobernador Gerardo Zamora, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Este jueves 11 de septiembre, JF Neumáticos celebró la inauguración de su nueva planta industrial en Santiago del Estero, ubicada sobre la Ruta 208. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Gerardo Zamora, el vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete Elías Suárez y la intendente de la Capital, Norma Fuentes —entre otras autoridades provinciales y municipales— quienes acompañaron a los directivos de la firma en un acto que incluyó corte de cintas, bendición y recorrido por las instalaciones.

La empresa, especializada en la reconstrucción de neumáticos para colectivos, camiones, máquinas agrícolas y viales, destacó sus innovadoras técnicas en el sector. En diálogo con Diario Panorama, Jorge Luis Fortunato, gerente de JF Neumáticos, detalló el proceso de recuperación de neumáticos, que consiste en adherir una banda a la carcasa desgastada, logrando una durabilidad del 80 al 110% en comparación con una cubierta nueva. Además, destacó que el costo de estos neumáticos reconstruidos es solo un tercio del valor de los originales nacionales.

Fortunato también resaltó el aporte de JF Neumáticos al sector de transporte, con un servicio integral que incluye alineado y balanceo de camiones, buses y maquinaria pesada. La planta cuenta con una máquina de alineado de última generación importada de Estados Unidos, única en el norte argentino.

El gerente de la empresa expresó que, a pesar de los desafíos económicos que enfrentó el país desde su fundación en 2016, el apoyo de la política provincial ha sido clave para el crecimiento de JF Neumáticos. “A pesar de las dificultades, hemos seguido apostando y creciendo, generando empleo local”, afirmó Fortunato.

El proyecto, que comenzó con un emprendimiento pequeño, tiene como objetivo expandir su producción agrícola y vial, con la previsión de generar entre 15 y 30 nuevos puestos de trabajo. “Esperamos que este crecimiento se mantenga, tanto por la estabilidad provincial como por el impulso nacional”, concluyó el gerente.

Con esta nueva planta, JF Neumáticos reafirma su compromiso con la innovación, el desarrollo local y la generación de empleo en Santiago del Estero, contribuyendo a un modelo de crecimiento sostenible y federal.