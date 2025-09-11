La Cuna de Poetas y Cantores se prepara para celebrar su aniversario: "Queremos poner en relieve la bandeñidad"

El intendente de La Banda Roger Nediani anticipó en diálogo con Radio Panorama la nutrida agenda de actividades que la comuna prepara para celebrar su 113 años de vida institucional.

Hoy 13:40

La ciudad de La Banda se prepara para conmemorar sus 113 años de vida institucional con una variada programación cultural y artística que busca destacar la identidad local. “Queremos poner en relieve la bandeñidad, el sentido de pertenencia que nos hace sentir orgullosos”, expresó el intendente en diálogo con Radio Panorama.

Los festejos comenzaron el 27 de agosto con la feria del libro y continuarán con el acto protocolar del 16 de septiembre, que incluirá un desfile cívico-militar y espectáculos en el escenario principal. Entre los artistas confirmados figuran Los Manseros Santiagueños, Néstor Garnica, Cuti y Roberto Carabajal, Demi Carabajal, Marcelo Toledo, Los Capis y Los Bonys, entre otros.

Además, la agenda contempla la instalación de una carpa de artesanos y emprendedores, así como la segunda edición de La Banda Corre, que se desarrollará en la previa del Día de la Primavera.

Fotos: Rocío Bravo / Diario Panorama.

El intendente también se refirió a la situación económica del municipio. “La ciudad está muy linda, pero los recursos son acotados. Milei nos ha retirado muchos fondos: el transporte público lo cubrimos nosotros, lo mismo que el FONID con más de 300 docentes a cargo. También quedó trunca la remodelación del Mercado Unión de la Terminal de Ómnibus, que seguimos avanzando pero con menor celeridad de la quisiéramos”, señaló.

Finalmente, remarcó que pese a las promesas iniciales del Gobierno Nacional, nunca se realizó la auditoría a los municipios ni se enviaron los fondos comprometidos para obras.

"Llegó a la presidencia con un discurso pero tiene que dejar de hablar de una manera tan despreciativa. Tenemos un presidente que desprecia la educación y la salud pública, a Vialidad Nacional y al INTA. No se entiende cuál es el camino y la dirección. Pero claramente gobierna para un sector de la Argentina que es minoritario, y pareciera que los demás no le importan".