La Municipalidad de La Banda homenajeó a Domingo Faustino Sarmiento en el Día del Maestro

El Municipio de la ciudad extendió un cálido saludo y agradecimiento a todos los docentes de la ciudad y la provincia.

Hoy 14:06

En el marco de la conmemoración del “Día del Maestro” la Municipalidad de La Banda llevó adelante un emotivo acto en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del Aula” y gran impulsor de la educación pública en la Argentina.

La ceremonia estuvo encabezada por la subsecretaria de Educación y Cultura, Alejandra Farías, y la secretaria de Gobierno, Victoria Torres y demás funcionarios municipales, quienes representaron al intendente Ing. Roger Elías Nediani.

Durante el acto, se realizó la tradicional colocación de una ofrenda floral al pie del busto de Sarmiento, gesto simbólico que refleja el respeto y la gratitud hacia quien dedicó su vida a la educación y sentó las bases de un sistema escolar inclusivo y de alcance nacional.

En la oportunidad, Alejandra Farías expresó en su mensaje: “Hoy recordamos al gran maestro del pueblo argentino, Domingo Faustino Sarmiento, y lo hacemos también en nombre del intendente Roger Nediani, con un especial reconocimiento a cada docente de la ciudad y de la provincia. Ser maestro es una vocación de servicio, una elección de vida que implica sembrar valores, conocimientos y esperanza en cada niño y joven. En tiempos complejos, el rol del docente se vuelve aún más fundamental, porque son ellos quienes sostienen y guían a las nuevas generaciones”.

Asimismo, la funcionaria destacó la tarea diaria de los educadores bandeños: “Cada escuela es un faro de oportunidades, y cada maestro es un referente que deja huellas imborrables en la vida de sus alumnos. Desde la gestión municipal reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos, de trabajar en conjunto y de reconocer la enorme responsabilidad que asumen todos los días al frente de sus aulas”.

Por su parte, Victoria Torres subrayó el valor de la fecha como una oportunidad de reflexión colectiva: “El Día del Maestro no es solo un recordatorio histórico, sino también un llamado a renovar nuestro compromiso con la educación pública, gratuita e inclusiva. Los maestros son pilares de la sociedad, y en ellos depositamos la confianza de formar ciudadanos críticos, responsables y solidarios”.

La Municipalidad de La Banda hizo llegar un afectuoso saludo a toda la comunidad docente de la ciudad y de la provincia, agradeciendo su esfuerzo, su compromiso y su vocación de enseñar aún en contextos de grandes desafíos.

En este nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, la gestión municipal reafirma que la educación y el reconocimiento a sus maestros son ejes centrales para construir una sociedad más justa, igualitaria y con oportunidades para todos.