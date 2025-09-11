Papu Gómez y un mensaje con reproches: “Quedé sorprendido con mucha gente que desapareció”

El campeón del mundo con la Selección Argentina habló de su sanción por doping, de la falta de apoyo en este tiempo y dejó frases que parecieron dirigidas a sus excompañeros.

Alejandro “Papu” Gómez atraviesa los últimos meses de la sanción de dos años que recibió en 2023 por un caso de doping y, en medio de su inactividad, lanzó frases que no pasaron desapercibidas. El exfutbolista de Atalanta y actual jugador del Padova Calcio de la Serie B italiana dijo sentirse sorprendido por la ausencia de apoyo en este tiempo y deslizó un mensaje que pareció apuntar a sus excompañeros de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022: “Quedé sorprendido con mucha gente que desapareció”.

Suspendido por haber dado positivo de terbutalina, producto de haber ingerido un jarabe para la tos de su hijo, el volante expresó su bronca en el podcast De Visitante: “Cuando las cosas van bien están todos y cuando las cosas no están bien, no está nadie. Hay de todo. Cada uno reacciona como puede”.

El Papu, de 37 años, también cuestionó la dureza de la sanción que culminará en octubre: “Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan seis meses. Yo por un jarabe me comí dos años. ¿A quién le entra en la cabeza?”. Tras la Copa del Mundo, no volvió a ser convocado al seleccionado y, aunque surgieron rumores sobre conflictos internos, figuras como Leandro Paredes desmintieron cualquier cortocircuito.

Sobre cómo vivió este período, Gómez reconoció: “Los primeros meses fueron duros. Estaba en mi mejor momento después de ganar un Mundial y me pasó esto. Me aislé, no podía ver fútbol, para mí el fútbol había muerto. Trabajé con un psicólogo para salir de ese bucle”.

Hoy, más sereno, afirma que aprendió a convivir con la sanción, aunque no esconde su decepción: “Me la comí y acá estoy, peleándola. Sí tuve mucha bronca y mucho enojo. Pero trabajando pude liberarme”.