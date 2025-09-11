Se programaron intensivos trabajos de ordenamiento por el 113 Aniversario de La Banda

Se pide a los vecinos tomar las precauciones necesarias si circulan en vehículos por las calles que permanecerán cerradas en determinadas horas de cada jornada.

Desde la Secretaría de Ordenamiento Urbano dieron a conocer cómo estarán dispuestos los diferentes espacios donde se desarrollarán las actividades programadas para los festejos por el 113° Aniversario de la ciudad de La Banda.

En primer término, desde la comuna destacaron que la tarea de organizar todas las actividades que se desarrollarán desde el viernes 12 hasta el martes 16 de septiembre, implica un importante trabajo coordinado entre varias áreas de la municipalidad.

El día viernes 12, a las 20, será habilitada la Gran Feria de Emprendedores y Artesanos sobre la Av. Besares, entre Av. Belgrano y la calle Avellaneda, que contará con una gran carpa con iluminación propia y todas las comodidades para los vendedores y el público que asista.

Sobre Av. Besares, desde calle Avellaneda hasta calle Mármol, se ubicarán los food trucks y los puestos de comidas, que conformarán un extenso patio de comidas donde la gente podrá disfrutar de diferentes menús y bebidas.

En el anfiteatro a cielo abierto de la Plaza “Mauricio Rojas”, situada en la Av. Besares y Garay, estará el escenario alternativo “Blanca Irurzun”, que contará con un micrófono abierto, la actuación de artistas, academias de danzas y una feria de microemprendedores.

Los niños también tendrán sus espacios durante los festejos del cumpleaños de La Banda, estos consistirán en dos Parques de Juegos, uno situado en Av. Besares y el otro en la Plaza de los Lápices, situada en Av. San Martín y Av. Aristóbulo del Valle.

Los festejos centrales comenzarán el lunes 15, a las 20, con la vigilia tradicional donde actuarán artistas como: Los Manseros Santiagueños, Cuti y Roberto Carabajal, Néstor Garnica, Los Capis, Los Bonys, entre otros.

Y el martes 16 por la mañana se realizará el acto protocolar oficial del 113° Aniversario, que comenzará a las 8:45 con el izamiento de la Bandera en Plaza Belgrano, seguido de un desayuno comunitario.

Luego, a las 10, se desarrollará el acto central y desfile cívico-militar en Av. Besares y Sáenz Peña, con la participación de instituciones educativas, academias de danzas, clubes, empresas, comercios y áreas del municipio.

Teniendo en cuenta los lugares mencionados donde se desarrollarán las actividades programadas por el 113° Aniversario de La Banda, se pide a los vecinos tomar las precauciones necesarias si circulan en vehículos por las calles que permanecerán cerradas en determinadas horas de cada jornada.