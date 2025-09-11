Los Pumas van por la revancha ante Australia con tres cambios en la formación

Felipe Contepomi movió el XV inicial para el duelo de este sábado en Sydney, con los ingresos de Guido Petti, Joaquín Oviedo y Rodrigo Isgró. El equipo argentino busca recuperarse tras la caída agónica en Townsville.

Hoy 14:29

Los Pumas ya tienen todo definido para enfrentar este sábado a Australia en el Allianz Stadium de Sydney, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship 2025. Después de la derrota sufrida la semana pasada con un try en la última jugada, Felipe Contepomi decidió introducir tres cambios en la formación titular.

Los que ingresan son Guido Petti, que estará en la segunda línea; Joaquín Oviedo, que se suma a la tercera línea; y Rodrigo Isgró, que ocupará una de las puntas. En consecuencia, saldrán del equipo Franco Molina, Pablo Matera y Bautista Delguy.

La formación confirmada es: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Entre los suplentes aparecen Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Con un triunfo y dos derrotas en lo que va del certamen, Los Pumas buscan dar un golpe en tierras australianas para seguir prendidos en la pelea. El partido se jugará este sábado 13 de septiembre desde la 1:15 de la madrugada (hora argentina).

El fixture se completará con la doble serie frente a Sudáfrica: el 27 de septiembre en Durban y el 4 de octubre en Twickenham, Londres, en el cierre del torneo.