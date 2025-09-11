Briatore fue contundente: Alpine no mejorará el auto de Colapinto en 2025

La escudería francesa confirmó que no invertirá en el coche actual y enfocará todos sus recursos en la temporada 2026, cuando debutarán las nuevas regulaciones y motores.

Hoy 14:32

El Gran Premio de Italia volvió a dejar en evidencia las falencias del auto de Alpine, que terminó relegando a Franco Colapinto y Pierre Gasly a las últimas posiciones en Monza. Tras el pobre rendimiento, Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería, fue tajante al confirmar que el equipo no hará mejoras en el coche durante lo que resta de la temporada 2025.

“Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones”, explicó Briatore, dejando en claro que la apuesta está puesta en el futuro. El equipo solo invirtió en arreglos por los accidentes sufridos en la primera parte del campeonato, pero no destinó presupuesto a evolucionar el motor ni el chasis.

De hecho, Alpine respira aliviado porque ya son ocho carreras sin incidentes graves que obliguen a grandes reparaciones, lo que permite guardar recursos para el desarrollo del nuevo proyecto. El presente, de todas formas, será cuesta arriba: Colapinto y Gasly deberán “subsistir” con un coche poco competitivo hasta fin de año.

El proyecto 2026, la gran esperanza de Alpine

La clave para el futuro está en 2026, cuando entrarán en vigencia las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 que afectarán tanto a los chasis como a las unidades de potencia. Alpine lo ve como una “pizarra en blanco” para reinventarse y dejar atrás los problemas de rendimiento de las últimas temporadas.

El gran cambio será que Alpine dejará de usar motores Renault y pasará a ser cliente de Mercedes, lo que le permitirá concentrarse únicamente en el desarrollo del chasis y confiar en una unidad de potencia confiable y competitiva.

Con este movimiento estratégico y un reglamento completamente nuevo, Alpine apuesta todo a un reinicio en 2026, sacrificando el presente con la ilusión de volver a pelear en la parte alta de la parrilla.