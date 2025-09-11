La Banda participó en el acto conmemorativo por el Día Nacional del Detenido Desaparecido

La ceremonia se realizó, el sábado 6 de septiembre, en horas de la mañana, en el Paseo de la Memoria situado en la costanera norte de ciudad Capital y fue organizado por familiares de ex presos políticos.

Hoy 14:35

La Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de La Banda y la RED Bandeña Por Los Derechos participaron en un emotivo acto conmemorativo por el Día Nacional del Detenido Desaparecido.

En la oportunidad, se leyeron declaraciones y adhesiones de diferentes organismos, entre ellas, las adhesiones de la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de La Banda y la RED Bandeña Por Los Derechos.

Posteriormente, se colocaron cintas con los nombres de los desaparecidos de Santiago del Estero, en los árboles que se plantaron en su momento en el predio donde se desarrolló el acto, especies arbóreas que representan a cada uno de los desaparecidos.

De este modo, con su participación, las entidades bandeñas expresaron su más profunda adhesión y acompañamiento al acto convocado en conmemoración del Día Nacional del Detenido - Desaparecido.

Día Nacional del Detenido - Desaparecido

En Argentina, al igual que a nivel internacional, se conmemora el 30 de agosto como el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

Esta fecha fue impulsada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y adoptada formalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010.

Con esta conmemoración se busca mantener viva la memoria de las víctimas, garantizar el acceso a la verdad sobre lo sucedido y exigir justicia para los responsables.

La fecha también sirve para impulsar políticas públicas y medidas internacionales que prevengan la desaparición forzada, consolidando así los derechos humanos y las libertades.

Y es un día para acompañar a los familiares de las víctimas y para trabajar en la construcción de una agenda que asegure la reparación y las garantías de no repetición.