La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Asunción

CONMEBOL confirmó el cambio de sede desde Santa Cruz de la Sierra y aseguró que el encuentro decisivo mantendrá su fecha: 22 de noviembre.

Hoy 15:29

CONMEBOL anunció este martes que la final de la Copa Sudamericana 2025 ya no se disputará en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, sino que se trasladará a Asunción, Paraguay. La modificación se debe a “datos desalentadores respecto del cumplimiento de los plazos y del cronograma de obras y mejoras” detectados en la última inspección técnica al estadio boliviano.

El ente sudamericano confirmó que la fecha del partido se mantiene para el 22 de noviembre y que ya comenzaron las conversaciones con el Gobierno de Paraguay y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para coordinar los trabajos de organización del evento.

Aunque la sede cambió, CONMEBOL destacó que las inversiones previstas en el Tahuichi continuarán, pensando en futuras competencias continentales. Incluso, la Federación Boliviana de Fútbol ya manifestó interés en recibir la final de la Sudamericana 2027, dejando abierta la posibilidad de que el estadio de Santa Cruz vuelva a ser escenario de un gran partido internacional.

El traslado a Asunción asegura que la final cuente con las condiciones necesarias para recibir a los equipos y al público en un estadio que cumpla con los estándares exigidos por la Confederación Sudamericana.