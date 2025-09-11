Marcelo Gallardo define el once para visitar a Estudiantes

El Muñeco prioriza el rodaje de titulares, pero los jugadores que vienen con minutos de la fecha FIFA podrían ser preservados pensando en Palmeiras.

Hoy 17:00

Marcelo Gallardo ya comenzó a delinear el equipo de River Plate que enfrentará a Estudiantes este sábado en La Plata, en un encuentro clave para mantener el ritmo antes de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Aunque la intención es poner mayoría de titulares, varios jugadores que participaron de la fecha FIFA podrían no ser arriesgados.

Entre los futbolistas bajo evaluación se encuentran Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza, Paulo Díaz, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Los dos últimos realizaron trabajos regenerativos tras su regreso con la selección argentina, y Gallardo definirá esta tarde si forman parte del once titular. La prioridad del entrenador es que todos lleguen en óptimas condiciones al duelo del próximo miércoles contra Palmeiras.

La base del equipo seguirá siendo la que ha priorizado el cuerpo técnico en las últimas fechas, buscando que los jugadores recuperen ritmo futbolístico tras dos semanas de inactividad. Sin embargo, quienes fueron titulares en las Eliminatorias, como Montiel, Díaz y Castaño, podrían ser preservados parcialmente para no comprometer su rendimiento.

Probable formación de River contra Estudiantes

Armani; Montiel o Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña o Casco; Enzo Pérez, Castaño o Portillo, Galoppo, Nacho Fernández; Subiabre o Driussi y Salas.