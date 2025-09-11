Con la presencia del gobernador Zamora fue inaugurada la nueva planta de la firma J.F. Neumáticos

Este emprendimiento se especializa en procesos que permiten alargar la vida útil de los neumáticos, reducir costos de transporte y disminuir el impacto ambiental. El jefe de Gabinete Elías Suárez participó del acto.

Hoy 16:18

El gobernador Gerardo Zamora participó este jueves por la mañana de la inauguración de la nueva planta industrial de la firma J.F. Neumáticos, ubicada sobre Ruta Provincial Nº 208, entre Ruta Nacional Nº 9 y Avenida Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Producción, Miguel Mandrille, y de Gobierno Seguridad y Culto, Marcelo Barbur. También por el subsecretario de Industria, Llamil Abdala; la directora de Industria, Gabriela Sandoval; la secretaria de Trabajo, Julia Comán y la intendente de la Capital, Norma Fuentes.

Este emprendimiento se especializa en procesos que permiten alargar la vida útil de los neumáticos, reducir costos de transporte y disminuir el impacto ambiental mediante procesos de reciclado industrial.

La nueva planta cuenta con 2.600 metros cuadrados cubiertos, además de un galpón de 1.000 metros cuadrados destinados a la producción y almacenamiento. Allí funcionará un moderno servicio de reconstrucción de neumáticos para camiones, ómnibus, vehículos agrícolas e industriales, que permitirá extender la vida útil de los rodados y abaratar costos de mantenimiento para el sector productivo.

La tecnología incorporada —importada desde los Estados Unidos— incluye un almohadado de camiones y colectivos, siendo la primera maquinaria de este tipo en todo el NOA. El equipamiento también posibilita el balanceo dinámico y estático, así como el uso de desarmadoras automáticas de ruedas, lo que garantiza mayor precisión, seguridad y rapidez en los procesos.

Inauguración de planta industrial

Durante el acto, Jorge Fortunato expresó: “Trabajamos incansablemente, no solo para ofrecer el servicio de la reconstrucción de neumáticos para camiones, ómnibus, vehículos agrícolas y viales, sino también para dar solución integral al transporte incluyendo el alineado de camiones y colectivos”.

“Además, pensamos en tener un programa ‘Conociendo mi Industria’, por lo cual este espacio está totalmente adecuado para albergar alumnos de escuelas de la Capital y del interior para que sea visitada, acompañado de un salón de usos múltiples y una cancha de fútbol con el propósito de interactuar y brindarles un espacio de distinción. La reconstrucción de neumático no solo es un proceso industrial, es una contribución activa a la economía circular, cada neumático reconstruido significa menos residuo, menos impacto ambiental y un uso más eficiente de los recursos”, precisó.

En este marco, Zamora resaltó este emprendimiento privado forma parte del crecimiento de Santiago del Estero en materia de desarrollo industrial.

Te recomendamos: JF Neumáticos inauguró su planta industrial en Santiago del Estero

“En este mes de septiembre, mes de la industria, venimos inaugurando tres plantas industriales, ya que es importante para nuestra balanza comercial y en esta industria de reconstrucción con la capacidad tecnológica que se ha invertido, evita que importemos, contaminar, mejora precio y es una importante opción para el transporte santiagueño, rodamiento agrícola y vehículos particulares. Para nosotros es muy importante, es el incentivo por parte del Estado provincial a las industrias que se genere trabajo para los santiagueños”, concluyó.

Elías Suárez: "Seguimos acompañando a quienes se esfuerzan por concretar sueños"

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, participó este jueves junto con el gobernador Gerardo Zamora de las inauguraciones de dos importantes emprendimientos santiagueños.

“Con esfuerzo seguimos incorporando tecnología que crean nuevas oportunidades en nuestra provincia”, resaltó Suárez tras dejar habilitados ambos emprendimientos.

“El primero, QELQA, está dedicado a la fabricación de la materia prima para impresoras 3D, a través del subproducto del maíz. Se trata de una innovadora iniciativa impulsada por mano de obra local calificada que ya está preparando su primera exportación hacia el vecino país de Uruguay, a realizarse en los próximos días”, explicó el jefe de Gabinete.

Inauguración de planta industrial

Destacó además que con el propósito de avanzar hacia nuevos mercados, QELQA dispone de una granja de impresoras para la elaboración de distintos productos gráficos.

Luego fue habilitada el nuevo establecimiento de la firma JF Neumáticos, que cuenta con una planta de reconstrucción de cubiertas con nuevos procesos tecnológicos que ofrecen mayor eficiencia y seguridad.

En ese sentido, Elías Suárez consideró que “estos emprendimientos que se incorporan a la producción santiagueña, son un ejemplo de la pujanza de los emprendedores locales, de la incorporación de tecnología para lograr mayor eficiencia y de la generación genuina de trabajo para los santiagueños”.

Dijo: “Con una provincia previsible, participativa y una gestión ordenada y equilibrada presupuestariamente seguimos acompañando a quienes se esfuerzan por concretar sus sueños”.