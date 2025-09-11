El gobernador Zamora participó de la inauguración de la Planta Proyecto Qelqa – Industria Gráfica 3D

El mandatario resaltó su relevancia para la zona en producción de materia prima y destacó la primera exportación que se hará a Uruguay a finales de este mes.

Hoy 16:25

El gobernador Gerardo Zamora participó este jueves de la ceremonia de inauguración de la planta Proyecto QELQA – Industria Gráfica 3D, ubicada en calle Santa Rosa del barrio Mosconi de la ciudad Capital.

En el corte de cintas fue realizado junto con el gerente de la firma, Héctor Palermo; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; el ministro de Producción, Miguel Mandrille; el subsecretario de Industria, Llamil Abdala; la directora de Industria, Gabriela Sandoval; la secretaria de Trabajo, Julia Comán, y el subsecretario de Trabajo, Walter Assef.

El establecimiento cuenta con 800 metros cuadrados de superficie productiva, genera 15 empleos directos y 25 indirectos, dedicados a la producción de filamentos PLA 100% biodegradables a base de maíz, destinados a la impresión 3D, constituyéndose en una propuesta innovadora y sustentable.

Tras dejar formalmente habilitada la planta, Palermo dijo: “Estamos en una fábrica que emprende a la nueva tecnología y que se presenta mundialmente con la parte fundamental que el Estado y la actividad privada juntos pueden hacer mucho y que es la mejor asociación comercial que existe. Es un grano de arena y vamos para mucho más. Tenemos que fomentar la educación y para eso estamos predispuestos, para apoyar y ser parte de ese desarrollo en la educación de Santiago del Estero”.

El gobernador Zamora felicitó a los responsables de esta iniciativa y resaltó su relevancia para la zona en producción de materia prima y destacó la primera exportación que se hará a Uruguay a finales de este mes.

“Es fundamental esta inauguración porque cuenta con nueva tecnología que se presenta mundialmente, y fundamentalmente porque muestra que el Estado y la actividad privada juntos pueden hacer mucho, reflejando que es la mejor asociación comercial que existe hoy”, agregó.

En otro tramo destacó el desarrollo de la materia prima biodegradable y el uso en esta planta que permite dar valor agregado, y que a su vez estas prácticas se complementan con la ciencia, educación y tecnología.