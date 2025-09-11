Termas se prepara para recibir una vez más al mayor encuentro de danzas

Del 7 al 13 de octubre la ciudad termal será sede del 19° Festival Internacional de Folclore, que recibirá a delegaciones de 6 continentes.

Comenzó la cuenta regresiva para la mayor fiesta de la danza en el continente americano, ya que del 7 al 13 de octubre Termas de Río Hondo será el escenario por donde pasarán más de seis mil bailarines en el marco del 19° Festival Internacional de Folclore “Ashpa Sumaj” y de la 5° Fiesta Nacional de las Colectividades.

El encuentro tiene ya confirmadas la presentación de delegaciones de 25 países, 23 provincias, contabilizando más de 6.000 bailarines de 200 ballets de seis continentes.

Durante los días del encuentro, tanto los vecinos de la ciudad como los turistas, podrán disfrutar del colorido y el ritmo de cada uno de los ballets, como así también para el cierre del mismo con la presencia de figuras como Sergio Galleguillo, Roxana Carabajal, Los Umbides, entre otros.

Todo esto en 3 escenarios con transmisiones en vivo, fiesta de La Telesita; Marcha de los Bombos, 35 talleres, capacitaciones y conversatorios con Profesores y Maestros de Danzas del Mundo; como así también un amplio abanico de actividades para los participantes, donde podrán conocer lugares emblemáticos de la ciudad termal y de la Capital, como el Estadio Único.