La Policía de Santiago del Estero firmó un acuerdo de cooperación con la PSA

Autoridades de ambas fuerzas firmaron el convenio.

Hoy 18:49

En la jornada del jueves 11 de septiembre, en la ciudad de Santiago del Estero, se concretó la firma de un importante Acuerdo de Cooperación entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de dar respuesta ante contingencias con explosivos tanto en el Aeropuerto “Madre de Ciudades” como en el Aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo.

El convenio fue rubricado por el Comisario General Lic. Laureano Francisco Silva, Jefe de Policía de la Provincia, y el Comisario Mayor (R) Claudio Enrique Serrano Schnidrig, Director General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva de la PSA.

El acuerdo establece un marco de asistencia operativa y cooperación técnica, que permitirá a los especialistas en explosivos de la Policía provincial intervenir de manera conjunta con la PSA en situaciones de riesgo en ambos aeropuertos. Asimismo, se prevé la capacitación, actualización y homologación de procedimientos bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad.

De esta manera, la Policía de Santiago del Estero fortalece su compromiso con la prevención y la protección de la comunidad, consolidando lazos interinstitucionales que garantizan una respuesta rápida y coordinada ante emergencias en los aeropuertos de la provincia.