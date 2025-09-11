La Policía recuperó elementos robados tras tareas investigativas

Frías. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:45 del miércoles, en un domicilio ubicado en el pasaje Alfonso Monti, en el barrio Las Violetas

En horas de la noche del miércoles, personal de la División Robo y Hurto N° 7 logró recuperar diversos bienes sustraídos en perjuicio de una vecina del barrio 94 Viviendas de la ciudad de Frías.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 23:45, en un domicilio ubicado en el pasaje Alfonso Monti, en el barrio Las Violetas, en relación con la investigación por un hecho de robo.

Tras tareas investigativas y entrevistas a vecinos, los efectivos fueron recibidos por un hombre de apellido Vallejo, residente en el barrio Las Violetas, quien entregó de manera voluntaria los bienes que se encontraban en su terreno. Según manifestó, los objetos habían sido dejados por dos conocidos de la zona, desconociendo el origen de los mismos.

Entre los elementos recuperados se encuentran: una mesa plástica color negro, tres sillas plásticas del mismo color, un lavatorio completo con grifería blanca, un somier de una plaza y herramientas varias.

Los objetos fueron secuestrados y se prosiguen con las actuaciones correspondientes bajo directivas de la fiscalía de turno.