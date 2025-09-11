Ingresar
Allanamiento en el barrio Colón permitió recuperar herramientas robadas

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron en el lugar a Núñez Ceballos, quien quedó detenido en relación con la causa.

Hoy 19:07
Detenido y secuestros

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 5 llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Colón que permitió recuperar herramientas que habían sido sustraídas días atrás en perjuicio de un vecino del barrio Jorge Newbery.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron en el lugar a Núñez Ceballos, quien quedó detenido en relación con la causa. Además, se procedió al secuestro de una caja con herramientas de color negro y azul, vinculada al hecho investigado.

La medida judicial se concretó de manera ordenada, sin ejercer violencia, y con la presencia de un testigo hábil, garantizando la transparencia de la actuación.

