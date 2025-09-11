Avanzan las obras viales en la ciudad de Bandera

Se realizan obras de pavimentación en arterias importantes y además se realiza una profunda limpieza de banquinas de Ruta 21.

Hoy 19:14

Desde el Municipio de Bandera se inició con los trabajos de nivelación y compactación del suelo para la pavimentación de la calle 25 de Mayo y pasaje España, en el marco de trabajos programados y planificados previamente.



Este tipo de obras se realiza gracias al financiamiento necesario desde el Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno de la Provincia.



Por otro lado, desde el Municipio se trabaja arduamente en el mantenimiento de los distintos ingresos a la ciudad.



Actualmente, las tareas se encuentran abocadas en el ingreso en Ruta Provincial 21 con maquinaria y personal, realizando una profunda limpieza del sector de banquinas.

