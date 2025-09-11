Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 26º
X
WhatsApp

Avanzan las obras viales en la ciudad de Bandera

Se realizan obras de pavimentación en arterias importantes y además se realiza una profunda limpieza de banquinas de Ruta 21.

Hoy 19:14
obras viales en la ciudad de Bandera

Desde el Municipio de Bandera se inició con los trabajos de nivelación y compactación del suelo para la pavimentación de la calle 25 de Mayo y pasaje España, en el marco de trabajos programados y planificados previamente.

Este tipo de obras se realiza gracias al financiamiento necesario desde el Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno de la Provincia.

Por otro lado, desde el Municipio se trabaja arduamente en el mantenimiento de los distintos ingresos a la ciudad.

Actualmente, las tareas se encuentran abocadas en el ingreso en Ruta Provincial 21 con maquinaria y personal, realizando una profunda limpieza del sector de banquinas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intenso trabajo de bomberos y policías para controlar un incendio de pastizales en El Zanjón
  2. 2. Interceptan camión y secuestran cocaína valuada en $1700 millones oculta en cajones de frutas
  3. 3. Secuestran 93 ladrillos de marihuana y cocaína en un megaoperativo
  4. 4. Robo millonario al párroco de Huachana en Campo Gallo: se llevaron dinero en pesos, euros y una tablet
  5. 5. Caso Luciana Torres: rechazaron los planteos de la defensa de Joaquín Cesca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT