Destacan el avance de la obra de pavimentación de av. 9 de julio en Los Juríes

Una de las avenidas principales de la ciudad se encuentra en la etapa final de la obra.

Hoy 19:23

La segunda etapa de la pavimentación de la Av. 9 de Julio avanza notablemente y empieza a cambiar la fisonomía de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intendente, Javier Carbajal, recorrió la obra, dialogó con los obreros y compartió momentos con los vecinos que se acercaron para agradecer por esta transformación tan esperada.

El jefe comunal destacó el excelente trabajo de la empresa encargada, así como el compromiso del personal que día a día aporta esfuerzo para concretar una de las obras más importantes de los últimos años en la ciudad.

Cabe destacar que la obra cuenta con el apoyo de maquinarias municipales e incluso con el aporte de maquinarias privadas, lo que permite acelerar los trabajos y acompañar con mayor eficacia este proyecto estratégico para la comunidad.

El intendente expresó orgulloso: “Recorrer esta avenida y ver cómo va tomando forma es sentir que Los Juríes crece. Esta obra es parte de nuestro compromiso, esto es progreso y es la certeza de que nuestra ciudad está preparada para más, porque es el camino que elegimos, el de trabajar juntos para que cada obra sea un motivo de orgullo para todos”.

Finalmente, agradeció al gobernador Dr. Gerardo Zamora , al jefe de gabinete Elías Suarez, al ministro de Obras Públicas, arquitecto Aldo Hid, y al subsecretario Jorge Zuaín, por el apoyo permanente y por acompañar cada gestión que busca mejorar la vida de cada vecino juriense.