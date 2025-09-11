Ingresar
Gabriel Rolón regresa al Teatro 25 de Mayo con "Palabra Plena"

El popular psicólogo regresa a Santiago del Estero con una propuesta teatral imperdible el 21 de noviembre.

Hoy 19:32
Gabriel Rolón

El licenciado Gabriel Rolón vuelve a la madre de ciudades con su nueva propuesta teatral, “Palabra Plena”. La obra ya cuenta con más de 400 funciones agotadas y más de 250 mil espectadores.

Palabra plena” desafía a pensar, a transitar el laberinto del propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad, porque las cosas importantes de la vida son incómodas. Así lo manifiesta la propuesta que multiplicó miles de aplausos a lo largo y ancho de todo el país y llegará nuevamente a Santiago del Estero.

Cabe resaltar que esta presentación es el inicio de la despedida de la experiencia que conmovió a miles de personas. Con dirección de Carlos Nieto, música original de Gabriel Mores, producción general de Martín Izquierdo y Fen López, y coproducción local con “Sol del Norte”;  invita al público a vivir una noche única de emociones y reflexiones.

Las entradas para la función despedida de la obra que conjuga psicología y teatro, se encuentran disponibles en boletería del teatro, y en www.norteticket.com.

