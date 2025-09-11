Axel Kicillof: “En octubre tenemos el desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”

El gobernador reforzó la campaña de Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre con una visita a la Quinta Sección, territorio esquivo para el PJ.

Hoy 21:04

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que en las elecciones legislativas del 26 de octubre la sociedad tiene el “desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”.

“Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados”, subrayó Kicillof durante la visita a la Quinta Sección Electoral, donde llegó a inaugurar obras y reforzar la campaña por los comicios nacionales.

Desde el municipio de Pila, el mandatario provincial cuestionó al presidente Javier Milei por haber vetado las leyes de financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan, al afirmar que “debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.

“Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, señaló Kicillof en referencia al nuevo CAPS “Héroes de la Pandemia”.

El acto incluyó además la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique al municipio, un convenio para construir un centro universitario y acuerdos para obras deportivas y de infraestructura.

El gobernador había arribado más temprano a General Paz para inaugurar la Casa de la Provincia en ese municipio, donde además se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento, según se informó en un comunicado.

En esa localidad, Kicillof consideró que Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas” el domingo último, al cuestionar los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia del Garrahan.

“Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof en General Paz.

Y recordó que “el domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

“Todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”, subrayó.