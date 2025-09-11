Milton Gerez y el desafío de Güemes: “Tenemos que dar todo en estas últimas fechas”

El delantero del Gaucho analizó el presente del equipo antes del duelo clave ante Racing de Córdoba. Destacó la importancia de hacerse fuerte en casa y de sumar puntos fuera para mantener la categoría en la Primera Nacional.

Hoy 21:31

Tras una nueva jornada de entrenamientos, Milton Gerez se refirió al momento que atraviesa Güemes, que este fin de semana afrontará un compromiso clave ante Racing de Córdoba en el marco de la fecha 31 de la Primera Nacional.

“Estas últimas fechas hay que dar todo, nos preparamos de buena manera, sabemos que hay que ganar y más en casa por la situación en la que nos encontramos. El equipo entrenó bien y esperamos cerrar el domingo con una victoria”, aseguró.

El atacante también recordó la última derrota frente a Atlanta, donde el Gaucho dejó pasar una chance importante. “Inmerecidamente terminamos perdiendo, Atlanta aprovechó una jugada y nos convirtió. Fue parejo, ambos tuvimos oportunidades pero no supimos concretar. Nos volvimos con las manos vacías y esa es la bronca”, señaló.

Pensando en lo que viene, Gerez fue claro sobre lo que necesita el equipo para mantener la categoría. “Hay que tratar de minimizar el margen de error y como visitante sumar, que es importante”, dijo, y agregó: “Es una categoría muy cambiante, más en la zona nuestra. La situación en la que estamos nos lleva a encarar los compromisos de otra manera”, declaró el volante Milton Gerez en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.

Güemes vs Racing (Cba)

Domingo 14/09 – 16:00 hs

Estadio: Arturo “Jiya” Miranda

Árbitro: Joaquín Gil

Joaquín Gil Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Mauro Ramos Errasti Asistente 2: Daniel Zamora

Daniel Zamora Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

El Gaucho atraviesa un presente complicado y necesita sumar urgente para escapar de la zona de descenso. Viene de caer por 1-0 ante Atlanta como visitante y se ubica en la 17ª posición con 30 puntos, producto de 5 victorias, 15 empates y 10 derrotas. La pelea por la permanencia es fecha a fecha, y este duelo ante Racing de Córdoba puede ser clave para seguir soñando con la salvación.