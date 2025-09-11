Multitudinario apoyo al candidato a gobernador Roger Nediani de "Unidos para el Futuro"

El encuentro tuvo lugar en una sede gremial de la ciudad de La Banda y contó con la presencia de los candidatos que acompañarán a Nediani en las próximas elecciones de octubre.

Hoy 21:35

Con un multitudinario apoyo dirigencial y más de tres mil personas presentes, el candidato a gobernador de la provincia por el partido "Unidos para el Futuro", Ing. Roger E. Nediani, encabezó la presentación formal de los candidatos a diputados provinciales.

El convocante encuentro tuvo lugar en las instalaciones de una sede gremial de la ciudad de La Banda y contó con la presencia de los candidatos que acompañarán a Nediani en las próximas elecciones de octubre como candidatos a diputados provinciales.

Durante su discurso, Nediani señaló: "Nuestro objetivo es claro: generar políticas públicas que fortalezcan la producción, el trabajo, la salud, la educación y las oportunidades para cada familia santiagueña. Creemos en una provincia que siga creciendo con igualdad, desarrollo y cercanía. Porque el futuro de Santiago del Estero lo vamos a construir entre todos y todas".

"Confío plenamente en el respaldo y el trabajo de la militancia territorial que nos permite acercarnos a la gente y mejorar la gestión de las obras y los servicios públicos que nuestra provincia necesita, por eso estamos muy agradecidos con el trabajo que cada organización viene realizando y les pedimos que nos continúen apoyando en este trayecto que nos queda hasta el 26 de octubre", enfatizó Nediani.