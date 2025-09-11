Ingresar
Gastón Verón: "Como grupo tenemos el objetivo de clasificar a una copa internacional”

El delantero de Central Córdoba analizó el presente de su equipo antes del compromiso del próximo viernes por el Torneo Clausura. Destacó la unión del grupo y la necesidad de máxima concentración frente a Deportivo Riestra.

Hoy 21:40

A horas de un nuevo duelo por el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña, Gastón Verón palpita lo que será el partido del viernes ante Deportivo Riestra, un choque clave en las aspiraciones de Central Córdoba que viene de perder una final ante Vélez. 

El fútbol se trata de esto, de levantarte y seguir, ahora tenemos un rival duro el viernes y trataremos de sacarlo adelante”, señaló el atacante.

El delantero remarcó que, pese a los resultados adversos, la idea futbolística no debe modificarse. Creemos que venimos haciendo las cosas muy bien, no se están dando los resultados que queremos pero no hay que cambiar nada porque esto nos trajo hasta aquí”, sostuvo.

En cuanto a los objetivos, Verón fue claro: “Va a servir mucho enfocarnos solo en el torneo y como grupo tenemos el objetivo de clasificar a una copa internacional”. Finalmente, analizó el compromiso ante Riestra: “Hay que estar 100% concentrado, saber lucharlo y hacerlo de la mejor manera”, cerró el delantero en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.

