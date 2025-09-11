Ingresar
Tarjeta Sol se integra a la billetera digital MODO y suma un nuevo canal de pago

Las autoridades de Tarjeta Sol y del BSE, resaltaron los beneficios que tendrán los usuarios.

Hoy 22:01

Las autoridades de Tarjeta Sol y del Banco Santiago del Estero anunciaron este jueves la incorporación de la tarjeta regional a la billetera digital MODO, lo que permitirá a los usuarios realizar pagos a través de QR en miles de comercios adheridos de todo el país. Con este paso, Tarjeta Sol se convierte en la primera tarjeta regional en operar dentro de esta plataforma virtual.

El lanzamiento fue calificado como “estratégico” desde lo comercial, según lo indicó Martín Gallardo, gerente de la entidad. Tal es así que amplía las facilidades de uso y fortalece la propuesta de beneficios. “Es un canal más que le damos a nuestros usuarios para poder operar en los distintos comercios adheridos, siempre con promociones y descuentos semanales que podrán consultarse en nuestras redes sociales y página web”, destacó Gallardo.

La integración se concretó tras un trabajo conjunto de las áreas técnicas, operativas y comerciales de Tarjeta Sol y el BSE. Para comenzar a usar el servicio, los clientes deben descargar la aplicación MODO, registrar su cuenta y vincular Tarjeta Sol.

Por su parte, Diego Barrionuevo, gerente Comercial del Banco Santiago del Estero resaltó que los clientes, de esta manera podrán pagar de forma rápida y segura desde el celular, con la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos, cuotas sin interés y promociones permanentes.

