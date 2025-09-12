Cuatro cachorritas buscan un hogar responsable y una familia que las cuide

Tienen tres meses y fueron rescatadas junto a sus hermanos, que ya fueron adoptados. Una joven las cuida de manera transitoria, pero ya no puede hacerse cargo de ellas.

Hoy 00:07

Cuatro cachorritas de apenas tres meses de edad buscan una familia que las adopte de manera responsable. Se trata de las últimas hembras de una camada de doce, cuya madre fue rescatada de la calle.

Los animales se encuentran bajo el cuidado de Carolina, una joven que decidió brindarles refugio para protegerlos del frío. Con el paso de las semanas, seis machos y dos hembras ya encontraron hogares adoptivos, pero aún quedan estas cuatro pequeñas que esperan por una oportunidad.

“Ya no puedo cuidarlas como se merecen, por eso busco familias que quieran darles amor y se comprometan con una adopción responsable”, explicó la joven.

Quienes deseen darles un hogar pueden comunicarse al 3856-119702 para coordinar con Carolina para la adopción y garantizarles así una vida llena de cuidados y cariño.