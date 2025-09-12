Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Huracán y Vélez no se sacaron diferencias en Parque Patricios

El Globo y el Fortín empataron sin goles por la octava fecha del Torneo Clausura.

Hoy 21:31

En la antesala del cruce de cuartos de final contra Racing por la Copa Libertadores, Vélez empató 0-0 con Huracán en Parque Patricios por la fecha de interzonales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El resultado le permite al Fortín seguir a un punto de Deportivo Riestra en el Grupo B, aunque la preocupación quedó centrada en la lesión de su arquero Tomás Marchiori.

El técnico Guillermo Barros Schelotto decidió preservar a la mayoría de sus titulares y solo incluyó a Marchiori, Elías Gómez y Agustín Bouzat desde el arranque. Sin embargo, la apuesta dejó un saldo negativo: el arquero salió con una dolencia en la rodilla tras un despeje, lo que forzó el sólido debut de Álvaro Montoro, aunque la incertidumbre sobre la presencia del Uno en el duelo copero es inevitable.

El partido tuvo polémicas y un desarrollo accidentado. El VAR anuló un gol de Francisco Pizzini en el arranque por un ajustado offside de Michael Santos, mientras que a la media hora Agustín Lagos fue expulsado dejando a Vélez con diez. Sin embargo, Huracán, conducido por Frank Kudelka, no supo aprovechar la ventaja numérica y se fue silbado por sus hinchas pese a seguir cerca de Barracas Central, líder de la Zona A.

El Fortín ya piensa en el martes, cuando reciba a Racing en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Libertadores, con la gran incógnita de quién ocupará el arco.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Vélez Sarsfield Club Atlético Huracán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores
  2. 2. Denuncian a un médico y a una clínica por la muerte de Pastor Luna en Añatuya
  3. 3. Racing se recuperó con una valiosa victoria ante San Lorenzo
  4. 4. Panadero detenido en Loreto por abuso sexual a una joven bajo los efectos de sustancias químicas
  5. 5. Fiscalía solicitó prisión perpetua para Ramón "El Negro" Roldán por el femicidio de Verónica Escobar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT