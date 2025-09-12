Huracán y Vélez no se sacaron diferencias en Parque Patricios

El Globo y el Fortín empataron sin goles por la octava fecha del Torneo Clausura.

En la antesala del cruce de cuartos de final contra Racing por la Copa Libertadores, Vélez empató 0-0 con Huracán en Parque Patricios por la fecha de interzonales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El resultado le permite al Fortín seguir a un punto de Deportivo Riestra en el Grupo B, aunque la preocupación quedó centrada en la lesión de su arquero Tomás Marchiori.

El técnico Guillermo Barros Schelotto decidió preservar a la mayoría de sus titulares y solo incluyó a Marchiori, Elías Gómez y Agustín Bouzat desde el arranque. Sin embargo, la apuesta dejó un saldo negativo: el arquero salió con una dolencia en la rodilla tras un despeje, lo que forzó el sólido debut de Álvaro Montoro, aunque la incertidumbre sobre la presencia del Uno en el duelo copero es inevitable.

El partido tuvo polémicas y un desarrollo accidentado. El VAR anuló un gol de Francisco Pizzini en el arranque por un ajustado offside de Michael Santos, mientras que a la media hora Agustín Lagos fue expulsado dejando a Vélez con diez. Sin embargo, Huracán, conducido por Frank Kudelka, no supo aprovechar la ventaja numérica y se fue silbado por sus hinchas pese a seguir cerca de Barracas Central, líder de la Zona A.

El Fortín ya piensa en el martes, cuando reciba a Racing en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Libertadores, con la gran incógnita de quién ocupará el arco.