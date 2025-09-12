Racing quiere levantar cabeza en el clásico ante San Lorenzo en Avellaneda

La Academia busca cortar la mala racha en el torneo local, mientras que el Ciclón apunta a mantenerse en la cima. Se miden desde las 19 en el Cilindro.

Hoy 01:08

Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Racing Club recibirá a San Lorenzo este viernes desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia busca cortar la mala racha en el torneo local, mientras que el Ciclón apunta a mantenerse en la cima.

Racing atraviesa un arranque complicado: apenas sumó 4 puntos en siete partidos y no ganó ninguno de sus encuentros de local, el peor inicio en la historia del club en el Cilindro. “Lo más importante es lo mental y eso nos está faltando, más allá de la táctica. Tenemos que recuperar la confianza”, explicó Gustavo Costas, técnico de la Academia. La disputa por el arco será entre Gabriel Arias y Facundo Cambeses.

Por su parte, San Lorenzo llega tras empatar el clásico ante Huracán y buscará los tres puntos para mantenerse cerca de River en la tabla con 12 unidades. El capitán Gastón Hernández se entrenó normalmente, pero no será arriesgado. Orlando Gill, que regresó del seleccionado paraguayo, será titular.

Probables formaciones:

Racing (DT: Gustavo Costas): Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto.

San Lorenzo (DT: Damián Ayude): Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello.