SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025
Lanús le ganó a Independiente Rivadavia y quedó a tiro de la cima

El Granate se impuso por 1-0 en La Fortaleza para afianzarse en zona de clasificación en la Zona B.

Hoy 23:07

