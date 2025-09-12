CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Lanús le ganó a Independiente Rivadavia y quedó a tiro de la cima
El Granate se impuso por 1-0 en La Fortaleza para afianzarse en zona de clasificación en la Zona B.
Hoy 23:07
TEMAS
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Lanús
Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
