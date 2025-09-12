Con una ráfaga sobre el final, Newells se sacó la mufa ante Atlético Tucumán

La Lepra venció al Decano por 2-0 en Rosario y recuperó la sonrisa en el Torneo Clausura.

12/09/2025

En el Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s derrotó por 2-0 a Atlético Tucumán en el marco de la fecha de interzonales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Los goles llegaron sobre el final: Víctor Cuesta, a los 82 minutos, abrió el marcador y el juvenil Facundo Guch, de apenas 18 años, sentenció la historia en tiempo de descuento.

El encuentro había sido parejo y con pocas situaciones claras, pero la Lepra encontró la llave en los últimos minutos. Primero con la experiencia de Cuesta, que apareció en el área para destrabar el resultado, y luego con la frescura de Guch, quien anotó su primer tanto en primera y se llevó la ovación de la gente en Rosario.

Con esta victoria, Newell’s alcanzó los nueve puntos y escaló al noveno puesto de la Zona A, mientras que el Decano quedó en la misma línea de unidades pero en la octava posición del Grupo B.