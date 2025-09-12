Un Newell's golpeado recibe a un Atlético Tucumán, que busca aferrarse a los puestos de playoffs

La Lepra buscará cortar la racha sin victorias en el campeonato, mientras que el Decano buscará revancha tras la eliminación ante los rosarinos en la Copa Argentina. Se miden desde las 21:15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Hoy 00:45

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Cómo llega Newell’s al partido

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani atraviesa un momento complicado: solo ganó su primer partido del semestre ante Independiente Rivadavia y acumula varias fechas sin sumar de a tres. A esto se suma la incertidumbre institucional por las próximas elecciones, y la reciente derrota en el clásico frente a Rosario Central, con un gol de Ángel Di María que quedó marcado a nivel mundial.

A pesar de todo, los hinchas mantienen la esperanza de mejorar el rendimiento de cara al encuentro con Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Cómo llega Atlético Tucumán al partido

Atlético Tucumán vive un presente más estable, aunque con altibajos. El equipo dirigido por Lucas Pusineri venía en alza tras rescatar un empate agónico con Sarmiento y golear a Talleres, pero sufrió un traspié ante Gimnasia, con polémica incluida y un hombre menos desde el minuto 27 del primer tiempo.

El Decano deberá superar dos rachas adversas: nunca le ganó al técnico rival, Cristian Fabbiani, en cinco enfrentamientos previos, y este año lejos de su estadio solo logró una victoria en once partidos.

Probables formaciones

Newell’s (Cristian Fabbiani):

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González.

Atlético Tucumán (Lucas Pusineri):

Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich.