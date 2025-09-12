Con tres encuentros, continúa la 10ª fecha de la Liga Santiagueña

El Torneo Clausura llega a su fin y en esta jornada se definen los finalistas del certamen.

Hoy 00:51

La acción de la Liga Santiagueña de Fútbol no se detiene y continua este viernes con la décima fecha del Clausura 2025, que tendrá continuidad el fin de semana con partidos en distintos puntos de la provincia.

El arranque de la jornada fue el miércoles con el empate 1 a 1 entre Instituto Deportivo Santiago y Güemes, que abrió la programación.

La actividad seguirá el viernes 12 de septiembre, donde se destacan tres cruces:

Mitre vs Vélez de San Ramón (16:00 Primera, 14:00 Reserva), en el estadio Produnoa, a puertas cerradas.

(16:00 Primera, 14:00 Reserva), en el estadio Produnoa, a puertas cerradas. Independiente de Fernández vs Agua y Energía (16:00 Primera, 14:00 Reserva), en la cancha del Aurinegro fernandense.

(16:00 Primera, 14:00 Reserva), en la cancha del Aurinegro fernandense. Atlético Forres vs Sarmiento (16:00 Primera, 14:00 Reserva), en Forres.

La fecha se completará el domingo 14 de septiembre con una cargada agenda de clásicos y duelos atractivos:

Banfield vs Central Córdoba , en La Banda.

, en La Banda. Unión Santiago vs Yanda FC , en la capital.

, en la capital. Villa Unión vs Sportivo Fernández , en La Banda.

, en La Banda. Estudiantes vs Independiente de Beltrán , en Huaico Hondo.

, en Huaico Hondo. Defensores de Forres vs Central Argentino , en Forres.

, en Forres. Unión de Beltrán vs Comercio, en Beltrán.

Todos los encuentros de Primera comenzarán a las 16:00, mientras que la Reserva abrirá la jornada a las 14:00.