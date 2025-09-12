Luego de la victoria de Juventud y Olímpico, continúa la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

La acción comenzó el miércoles 10 y seguirá hasta este viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.
Este viernes continúa la actividad oficial por la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, que promete duelos apasionantes en ambas zonas. La acción comenzó el miércoles 10 y seguirá hasta este viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.
En el inicio de la fecha el miércoles, Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.
Por su parte, este jueves, Juventud consiguió un triunfo clave en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” al superar a Sportivo Colón por 91 a 85, en un partido de marcador cambiante y gran intensidad.
Jueves 11/09 – 22:00 hs
Viernes 12/09 – 22:00 hs
Miércoles 10/09 – 22:00 hs
Viernes 12/09 – 22:00 hs
Zona 1
Zona 2
Zona 1
Zona 2