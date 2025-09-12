Luego de la victoria de Juventud y Olímpico, continúa la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

La acción comenzó el miércoles 10 y seguirá hasta este viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.

En el inicio de la fecha el miércoles, Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.

Por su parte, este jueves, Juventud consiguió un triunfo clave en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” al superar a Sportivo Colón por 91 a 85, en un partido de marcador cambiante y gran intensidad.

ZONA 1

Jueves 11/09 – 22:00 hs

Juventud vs Sportivo Colón

Árbitros: Demichelis Santiago – Gerez Facundo

Viernes 12/09 – 22:00 hs

Tiro Federal vs Jorge Newbery

Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías

D'Anna Gustavo – Montoya Matías Belgrano vs Quimsa

Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía

ZONA 2

Miércoles 10/09 – 22:00 hs

Olímpico 88-55 Red Star

Viernes 12/09 – 22:00 hs

Huracán vs Normal Banda

Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana

Páez Eric – Águila Betiana Independiente vs Nicolás Avellaneda

Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco

Todos los resultados – 1ª fecha

Zona 1

Viernes 29/09 Belgrano 79-82 Juventud

Juventud Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Sportivo Colón Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Red Star Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán

Huracán (Postergado) Olímpico vs. Normal Banda

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal

Tiro Federal Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Quimsa Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2