SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025
Luego de las victorias de Juventud y Olímpico, continúa la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

La acción comenzó el miércoles 10 y seguirá hasta este viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.

Este viernes continúa la actividad oficial por la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, que promete duelos apasionantes en ambas zonas. La acción comenzó el miércoles 10 y seguirá hasta este viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.

En el inicio de la fecha el miércoles, Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.

Por su parte, este jueves, Juventud consiguió un triunfo clave en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” al superar a Sportivo Colón por 91 a 85, en un partido de marcador cambiante y gran intensidad.

ZONA 1

Jueves 11/09 – 22:00 hs

  • Juventud vs Sportivo Colón
    Árbitros: Demichelis Santiago – Gerez Facundo

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Tiro Federal vs Jorge Newbery
    Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías
  • Belgrano vs Quimsa
    Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía

ZONA 2

Miércoles 10/09 – 22:00 hs

  • Olímpico 88-55 Red Star

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Huracán vs Normal Banda
    Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana
  • Independiente vs Nicolás Avellaneda
    Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco

Todos los resultados – 1ª fecha

Zona 1

  • Viernes 29/09 Belgrano 79-82 Juventud 
  • Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón 
  • Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2

  • Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
  • Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán 
  • (Postergado) Olímpico vs. Normal Banda

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

  • Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal
  • Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa
  • Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

  • Miércoles 03/09: Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
  • Viernes 05/09: Huracán 51-85 Olímpico
  • Viernes 05/09: Red Star 77-60 Independiente

