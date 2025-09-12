Ingresar
El tiempo para este viernes 12 de septiembre en Santiago del Estero: agradable y con 30ºC de máxima

Se espera una jornada primaveral y con cielo parcialmente nublado sobre la Madre de Ciudades. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:32

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana fresca durante sus primeras horas pero muy agradable luego, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, rotando al este hacia la noche y una temperatura máxima que tocaría los 30ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sector noreste rotando al este y una máxima de 29ºC. El domingo, en tanto, se aguarda una jornada inestable, con probabilidad de chaparrones durante la mañana, vientos del sector este y una máxima que repetiría en 29ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

