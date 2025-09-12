El tiempo para este viernes 12 de septiembre en Santiago del Estero: agradable y con 30ºC de máxima

Se espera una jornada primaveral y con cielo parcialmente nublado sobre la Madre de Ciudades. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana fresca durante sus primeras horas pero muy agradable luego, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.
Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, rotando al este hacia la noche y una temperatura máxima que tocaría los 30ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sector noreste rotando al este y una máxima de 29ºC. El domingo, en tanto, se aguarda una jornada inestable, con probabilidad de chaparrones durante la mañana, vientos del sector este y una máxima que repetiría en 29ºC.
