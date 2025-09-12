Ingresar
Dakota Johnson deslumbra en una cena benéfica con un vestido transparente

La actriz asistió a una cena benéfica en Nueva York con un diseño de Gucci completamente transparente, reafirmando su estilo sofisticado y su vínculo con la maison italiana.

Hoy 07:49

La actriz Dakota Johnson acaparó todas las miradas durante una cena benéfica organizada por la Fundación Kering en Nueva York, a la que asistieron también figuras como Julianne Moore y Salma Hayek. Sin embargo, fue la protagonista de Cincuenta sombras de Grey quien se convirtió en el centro de atención gracias a un imponente diseño de Gucci.

La prenda, un vestido de encaje completamente transparente con silueta sirena y cuello cisne, dejaba a la vista la lencería negra elegida por la actriz, que completó el look con sandalias al tono. Su apuesta por los denominados vestidos de “efecto desnudo” no resulta novedosa, ya que Johnson ha recurrido en distintas ocasiones a transparencias que resaltan su estilo sofisticado y elegante.

Para este evento, la intérprete acompañó el atuendo con un maquillaje en tonos tierra de acabado natural y un recogido alto estilo messy bun, con su característico flequillo cortina en primer plano.

La elección reafirma la estrecha relación de Dakota Johnson con la maison italiana Gucci, firma que ha estado detrás de algunos de sus looks más recordados en presentaciones cinematográficas y alfombras rojas. Su presencia en Nueva York volvió a consolidarla como una de las celebridades más destacadas en materia de moda y estilo.

