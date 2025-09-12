Henry Cavill sufrió una lesión durante el entrenamiento de Highlander y la producción se retrasa hasta 2026

El actor británico se lesionó en la etapa de preproducción del reboot dirigido por Chad Stahelski. El rodaje, que estaba próximo a comenzar, se postergará hasta principios del próximo año.

Hoy 07:49

El actor Henry Cavill resultó lesionado mientras realizaba entrenamientos previos al rodaje de la nueva versión de Highlander, producida por Amazon MGM Studios y United Artists. El incidente obliga a posponer el inicio de la filmación hasta inicios de 2026, según trascendió en medios especializados.

La película, con guion de Michael Finch, contará con un elenco destacado integrado por Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista y Max Zhang. La dirección está a cargo de Chad Stahelski, reconocido por la saga John Wick.

Entre los productores figuran Scott Stuber y Nick Nesbitt de United Artists, junto con Neal H. Moritz, la compañía 87Eleven Entertainment de Stahelski, Josh Davis de Davis Panzer Productions y Louise Rosner.

La compañía UA adquirió los derechos completos de la película original de 1986, con el objetivo de no solo concretar el largometraje, sino también explorar la posibilidad de una nueva serie. El proyecto había sido impulsado inicialmente por Lionsgate.

El clásico de 1986, protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery, relataba el enfrentamiento ancestral entre guerreros inmortales y se convirtió en un fenómeno de culto gracias a su éxito en la era del video hogareño. La película, dirigida por Russell Mulcahy, generó secuelas, una popular serie televisiva y una comunidad de fanáticos que se mantiene vigente.

Actualmente, Cavill tiene varios proyectos en posproducción, entre ellos Voltron de Rawson Marshall Thurber, In the Grey de Guy Ritchie y Enola Holmes 3 para Netflix. En 2024, participó en tres grandes estrenos: Deadpool and Wolverine (Disney/Marvel Studios), The Ministry of Ungentlemanly Warfare (Lionsgate) y Argylle (Apple Original Films).