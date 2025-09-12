Jennifer Lopez comparte los desafíos de filmar los números musicales de El Beso de la Mujer Araña en una sola toma

La actriz protagoniza la adaptación cinematográfica del musical Kiss of the Spider Woman, enfrentando complejas coreografías en un solo intento y cumpliendo así un sueño de infancia.

Hoy 07:49

Jennifer Lopez finalmente tiene su momento en el cine musical con la película Kiss of the Spider Woman, dirigida por Bill Condon y protagonizada junto a Tonatiuh y Diego Luna. En el film, Lopez interpreta a Ingrid Luna, una estrella de cine famosa por su papel de mujer araña, capaz de matar a sus amantes con un beso.

La historia se desarrolla en 1981, durante la Guerra Sucia en Argentina, cuando Luis Molina (Tonatiuh), un decorador de escaparates gay que cumple una condena, se evade de la realidad imaginando las películas de Ingrid. Molina y el activista político Valentín Arregui (Luna) forman una amistad inesperada al compartir celda.

Un sueño de infancia hecho realidad

Lopez contó que desde niña soñaba con protagonizar un musical, tras ver West Side Story en la televisión en su hogar en el Bronx. A lo largo de su carrera, audicionó para musicales cinematográficos como Chicago y Nine, y en 2016 había sido anunciada para la producción en vivo de Bye Bye Birdie de NBC, proyecto que finalmente fue cancelado.

Números musicales en una sola toma

Sobre los complejos números musicales de la película, Lopez relató que Condon le indicó que serían filmados en una sola toma, sin cobertura adicional. “Pensé: ‘¡Demonios! Más me vale hacerlo bien’”, afirmó. Reconoció que durante las tomas podían surgir imprevistos, como tropezar con su vestido, obligando a reiniciar la escena. “Fue desafiante, especialmente por el tiempo, la preparación y el presupuesto, como suele pasar en películas independientes. Pero pusimos todo nuestro corazón y ensayamos intensamente. Fue algo hermoso y estoy cumpliendo mis sueños de infancia”, agregó.

Reacciones y presentación

Durante la proyección y Q&A posterior, Tonatiuh presentó la película antes de regresar a Nueva York para otro compromiso laboral. Lopez recibió una ovación de pie al subir al escenario, destacando la emoción del público.

La música de Kiss of the Spider Woman es de John Kander y Fred Ebb, basada en la novela de Manuel Puig y en el libro del musical de Terrence McNally. La película tuvo su estreno en Sundance en enero y llegará a los cines el 10 de octubre, distribuida por Lionsgate, Roadside Attractions y LD Entertainment.

Durante la sesión de preguntas, Condon explicó que evaluaron aproximadamente a 800 personas antes de elegir a Tonatiuh, mientras que el actor destacó la actuación de Lopez: “Es impresionante y transformadora de muchas maneras. En un ensayo inicial, solo una lectura de mesa, ella dio todo en una de las canciones; todos nos dimos cuenta de lo increíble que sería su desempeño en pantalla”.

