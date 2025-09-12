Gmail lanzó una nueva pestaña de "Compras" dedicada exclusivamente a las entregas de comercio electrónico

La plataforma introduce mejoras en la pestaña "Promociones" con un sistema de ordenamiento más inteligente.

Gmail continúa innovando con nuevas funciones para facilitar la experiencia de sus usuarios. En los últimos meses, la plataforma de correo electrónico de Google ha lanzado varias mejoras, entre las cuales destaca la implementación de tarjetas de resúmenes con Inteligencia Artificial mediante Gemini. Pero la novedad más reciente es la inclusión de la pestaña "Compras", que tiene como objetivo simplificar el seguimiento de las entregas de compras realizadas en línea.

La nueva pestaña se agregará al menú lateral en las aplicaciones móviles y en la versión web de Gmail. Aparecerá junto a otras pestañas como "Principal", "Social", "Promociones" y "Notificaciones", con un ícono de bolsa de compras que facilita su identificación. Al hacer clic en ella, los usuarios podrán ver un espacio dedicado exclusivamente a los correos electrónicos relacionados con las compras y las entregas de productos adquiridos en plataformas de comercio electrónico.

Esta funcionalidad surge como respuesta a la creciente necesidad de los usuarios de organizar mejor sus entregas online, especialmente ante la avalancha de correos que pueden resultar abrumadores. Según informes de Engadget, la nueva pestaña unifica todos los emails relacionados con las compras, eliminando la necesidad de buscarlos en las distintas carpetas o bandejas de entrada.

Seguimiento sencillo y eficiente

Una de las características más destacadas de esta mejora es que, aunque las entregas tendrán su propia pestaña, Gmail seguirá mostrando los paquetes que llegarán ese mismo día como tarjetas en la parte superior de la bandeja principal. Estas tarjetas incluirán un botón directo para ver el producto o seguir la ubicación del paquete, lo que permitirá a los usuarios tener acceso rápido y fácil a la información de sus compras sin necesidad de abrir el mensaje original.

La implementación de esta función comenzó en los últimos días y ya está disponible en dispositivos móviles (a través de las aplicaciones de Gmail) y en la versión web de la plataforma. Los usuarios podrán encontrar esta nueva opción tocando las tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde aparecerá la pestaña "Purchases".

Mejoras en la pestaña "Promociones"

En paralelo, Google también ha actualizado la pestaña de "Promociones", que ahora se organiza de forma más inteligente. En lugar de mostrar todos los correos en orden cronológico, la nueva estructura coloca al principio los mensajes más relevantes, según los intereses e interacciones previas del usuario. Este cambio se implementará en las próximas semanas, lo que promete mejorar la experiencia de navegación en la plataforma.

Con estas nuevas funcionalidades, Gmail no solo organiza de forma más eficiente los correos relacionados con las compras en línea, sino que también optimiza la gestión de promociones al dar mayor prioridad a aquellos mensajes que resultan más importantes para cada usuario.