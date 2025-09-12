Ingresar
"Los errores de julio provocaron que en agosto la actividad económica se planche"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes que se emite para Radio Panorama.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados señaló en su columna de este viernes para Radio Panorama que los errores cometidos en julio provocaron que en agosto la actividad económica se “planche”, afectando la circulación de crédito y la dinámica de los mercados.

Granados cuestionó además la gestión presupuestaria: “Hay un presupuesto que dice que aumenta el gasto en 76 programas. El lunes, ¿por qué no se da el presupuesto para que lo discutan en el Congreso? Si todos los días te piden algo —discapacitados, Garrahan, jubilados—, en lugar de estar discutiendo vos, ¿por qué no darlo al Congreso?”.

En relación con la política monetaria, explicó: “Ayer el apretón monetario aflojó. Abrieron una ventanilla, se hicieron más distendidos los encajes bancarios y la tasa bajó nuevamente, aunque todavía es alta, pero diferente al 80% reciente. Al salir en julio del LEFI y tirar millones de pesos a la calle, aflojó todo. Lo que se dice es que la academia les enseñó mucho, pero en la práctica es otra cosa”.

El economista agregó que será clave lo que se anuncie el lunes: “Los errores de julio provocaron que en agosto la actividad económica se planche, porque se terminó el crédito. Se frenó tanto todo, que las cosas iban a saltar por otro lado”.

Granados también compartió entre risas un comentario curioso sobre la obra pública. “Parece que en todo el mundo la obra pública es motivo de corrupción. En Albania, un primer ministro dijo que para frenar esto se nombra una ministra robot de Inteligencia Artificial para que se dedique virtualmente a las contrataciones”.

