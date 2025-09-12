La angustiante desaparición de Lian Gael Flores Soraide: "Hay mucha desesperación en esa familia"

La familia continúa sin respuestas y enfrenta un cambio de abogado que añade incertidumbre al proceso judicial.

Hoy 08:25

La desaparición de Lian Gael Flores Soraide, un niño de 3 años que fue visto por última vez en Ballesteros Sud, Córdoba, sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de los intensos rastrillajes y las investigaciones realizadas en los últimos seis meses, la familia de Lian continúa sin obtener respuestas concretas sobre su paradero. Cada pista que aparece, en lugar de acercar a la familia a la verdad, termina desmoronándose sin dejar rastro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La angustia y desesperación por parte de la familia del niño crecen día a día. En un video difundido recientemente, Elías Flores Mamani, padre de Lian, expresó la impotencia que sienten al ver cómo el tiempo sigue pasando sin avances. “Queremos saber qué se está haciendo en la búsqueda de Lian, pero nada está sucediendo. Por eso quiero que sea nuestro abogado ahora Rodrigo Tripolone”, afirmó, intentando viralizar su mensaje en redes sociales para generar mayor atención sobre el caso.

El pedido de cambio de abogado se dio en paralelo a una nueva complicación en la causa. La fiscal Isabel Reyna decidió apartarse del expediente después de que Elías solicitara el cambio de representante legal. Esta situación agrega un nivel adicional de incertidumbre y frustración, ya que, mientras la fiscalía no ha dado explicaciones claras, la familia sigue esperando respuestas.

El abogado Rodrigo Tripolone ya está involucrado en el caso, pero aún no se ha concretado su designación oficial. La semana pasada, Elías Flores Mamani viajó a Bell Ville para una audiencia donde esperaba ratificar el patrocinio de Tripolone, pero dicha reunión fue suspendida sin explicaciones claras. La nueva audiencia fue fijada para este viernes a las 10 de la mañana, aunque los abogados de la familia han solicitado que se realice de manera virtual, debido a las dificultades físicas que enfrenta Elías para trasladarse.

Por su parte, Darío Baggini, el abogado que hasta ahora representaba a la familia, confirmó que continuará en el expediente. “Hay mucha desesperación en esa familia porque no hay rastros específicos del niño. Si Tripolone se suma, podemos trabajar en conjunto, pero si no coincidimos en la estrategia, nos podríamos apartar”, afirmó Baggini, quien reconoció la grave situación por la que atraviesa la familia.

Mientras tanto, la causa continúa sin avances significativos y Lian Gael sigue siendo el rostro de una tragedia sin resolver en el corazón de Córdoba. La familia mantiene la esperanza de que algún día, y por cualquier medio posible, logren encontrar una pista concreta que los acerque a su hijo.